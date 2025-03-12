СБУ затримала безробітного з Хмельниччини, який готував теракти на заході України

Служба безпеки України затримала 30-річного безробітного з Хмельниччини, який по завданню російської воєнної розвідки шпигував за аеродромами Сил оборони та готував теракти поблизу ТЦК на заході України.

В телеграм-каналі СБУ повідомляє, що ворожа спецслужба завербувала фігуранта через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

"В обмін на гроші окупанти доручили своєму агенту організувати онлайн-трансляцію бойової активності на одному з військових аеродромів регіону. Для цього зрадник обладнав "спостережний пункт" прямо у власному будинку, який знаходиться поблизу режимного об’єкта ЗСУ", - зазначається в повідомленні.

Задокументовано, як на даху приватного домоволодіння фігурант встановив відеокамеру з функцією віддаленого доступу для російського гру.

"Наступним агентурним завданням зловмисника була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою (СВП) біля місцевого ТЦК", - інформують в СБУ.

Щоб здійснити теракт, зловмисник отримав детальні інструкції від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з "підручних" засобів та мобільного телефону.

"Саме на цей гаджет окупанти зобов’язали свого агента встановити спеціалізовану програму віддаленого стеження за його переміщенням до потенційної цілі. У такий спосіб російська спецслужба планувала віддалено підірвати СВП разом із фігурантом, щоб ліквідувати його, як "зайвого свідка", - уточнюють в СБУ.

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили агента і затримали його, запобігши злочинам. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для збирання розвідданих та комунікації з російською військовою розвідкою. Також у нього виявлено гаджет, яким він мав спорядити СВП для вчинення теракту.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави.