Події

08:34 12.03.2025

Семеро загиблих і 13 поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

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Семеро загиблих і 13 поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

Семеро мирних жителів загинули і 13 отримали поранення через російські атаки в Донецькій області впродовж доби, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 11 березня росіяни вбили 7 жителів Донеччини: 3 у Сіверську, 2 у Рівному, 1 у Покровську і 1 у Родинському. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині за даними ОВА складає 3102 вбитими і 6796 пораненими без урахування Маріуполя та Волновахи.

 

Теги: #донецька #обстріли

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