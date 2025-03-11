Події

22:28 11.03.2025

Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

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Волтц: Трамп вирішив зняти паузу щодо допомоги Україні в галузі безпеки

Радник США з національної безпеки Майк Волтц повідомив про негайне відновлення військової допомоги Україні.

"Президент вирішив зняти паузу щодо допомоги та нашої допомоги Україні в галузі безпеки надалі. І це фактично негайно", - сказав він під час спілкування із ЗМІ у Джидді.

Волтц зазначив, що США продовжать надавати військову допомогу Україні за програмою PDA (Presidential Drawdown Authority).

“Саме нінішній PDA буде передатися українцям”, - додав він.

Теги: #допомога #волтц #трамп #сша

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