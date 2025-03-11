Події

22:22 11.03.2025

Макрон привітав прогрес у переговорах між США та Україною

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Макрон привітав прогрес у переговорах між США та Україною

Президент Франції Еммануель Макрон привітав прогрес, досягнутий у переговорах між США та Україною в Джидді.

"Я вітаю прогрес, досягнутий на переговорах між Сполученими Штатами Америки та Україною, що відбулися сьогодні в Джидді, зокрема ідею можливого 30-денного припинення вогню. Зараз м'яч явно на боці Росії", - написав Макрон на платформі X.

Президент Франції запевнив, що його країна та її партнери залишаються відданими міцному і тривалому миру, підкріпленому надійними гарантіями безпеки для України.

 

Теги: #переговори #макрон #сша

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