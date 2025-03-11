Україна готова безупинно працювати над подальшими кроками, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню – Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про готовність українською сторони працювати над подальшими кроками в напрямку досягнення миру, якщо РФ прийме пропозицію з припинення вогню.

"Звичайно, якщо вони будуть прийняті Росією, звичайно, ми готові безупинно працювати для підготовки, для переговорів, для наступного етапу. Тому що, звичайно, це лише перший крок", - сказав Єрмак журналістам в Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок.

Він відзначив, що Україна на перемовинах з американською делегацією "продемонструвала всьому світу, що хоче миру".

"Ми готові до миру заради справедливого і тривалого миру. Це дуже важливо. Я вважаю, що це дійсно важливий день, тому що три роки - це довгий період часу. І людям у світі необхідно ще раз зрозуміти, що не Україна почала цю війну, а Україна готова до справедливого і тривалого миру", - додав Єрмак.