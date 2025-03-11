Волц: Ми говорили, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії українці матимуть для довгострокової безпеки

Радник США з національної безпеки Майк Волц повідомив, що, зокрема, під час переговорів з українською делегацією піднімалася тема гарантії, українці “матимуть для своєї довгострокової безпеки”.

“Українська делегація сьогодні дала дуже чітко зрозуміти, що вони поділяють бачення президента Трампа щодо миру. Вони поділяють його рішучість припинити бойові дії, припинити вбивства”, - сказав він під час спілкування із ЗМІ у Джидді у вівторок.

Також радник зазначив, що Україна “зробила конкретні кроки і конкретні пропозиції”.

“Не лише прийнявши нашу пропозицію про повне припинення вогню, деталі якої ви можете побачити в нашій спільній заяві, але ми також заглибилися в суттєві деталі того, як ця війна має назавжди припинитися, які гарантії вони матимуть для своєї довгострокової безпеки і процвітання, але й дійсно розглянули, що потрібно зробити, щоб нарешті припинити ці жахливі бойові дії”, - повідомив він.

Волц зазначив, що вже є “делегація щодо наступних кроків з російського боку”, а також делегація “щодо наступних кроків з української сторони”. Він повідомів, що поговорить з російським колегою найближчими днями, а держсекретар Марко Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ G7 найближчими днями.

Крім того, у четвер в Білому домі буде генеральний секретар НАТО. “І звідти ми будемо просувати процес вперед”, - додав Волц.

