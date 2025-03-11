Волтц заявив, що переговори з українською делегацією в Джидді "просуваються"

Радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц прокоментував результати першої частини зустрічі з українською делегацією в Джидді (Саудівська Аравія), яка триває вже четверту годину.

У відповідь на запитання CNN про те, як пройшла зустріч, Волц відповів, що переговори "просуваються до мети".

Наразі у зустрічі оголошено перерву.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч з делегацією США почалася дуже конструктивно.