Події

15:26 11.03.2025

Волтц заявив, що переговори з українською делегацією в Джидді "просуваються"

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Волтц заявив, що переговори з українською делегацією в Джидді "просуваються"

Радник Білого дому питань з національної безпеки Майк Волтц прокоментував результати першої частини зустрічі з українською делегацією в Джидді (Саудівська Аравія), яка триває вже четверту годину.

У відповідь на запитання CNN про те, як пройшла зустріч, Волц відповів, що переговори "просуваються до мети".

Наразі у зустрічі оголошено перерву.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що зустріч з делегацією США почалася дуже конструктивно.

Теги: #волтц #джидда

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