Британська влада вважає, що з наслідками розливу нафти в Північному морі після зіткнення суден вдасться впоратися

Британські служби мають у своєму розпорядженні все необхідне обладнання для ліквідації наслідків розливу нафти в Північному морі після зіткнення танкера Stena Immaculate і контейнеровоза Solong, повідомляє у вівторок агентство Associated Press.

"Показники якості повітря зараз у нормі, а берегова охорона має достатнє оснащення для локалізації та ліквідації будь-яких нафтових розливів", - сказав міністр житлового будівництва та планування Метью Пеннікук.

Він зазначив, що в зоні лиха встановлено бонові загородження для зупинки розливу нафти. Також на нафтову пляму планують розпорошити з літаків диспергенти для боротьби з поширенням забруднення.

США і Португалія здійснюють розслідування обставин події.

За даними галузевого видання Lloyd's List Intelligence, до складу вантажу судна Solong входив ціанід натрію, який може виділяти шкідливий газ при з'єднанні з водою. Неясно, чи стався витік.

Спостерігачі зазначають, що екологічні наслідки можуть бути дуже серйозними, оскільки йдеться про розлив нафтопродуктів, які важко розпадаються у воді. Поруч із місцем зіткнення розташовані рибальські райони і мешкають великі колонії морських птахів.

У понеділок повідомлялося, що біля східних берегів Великої Британії в Північному морі зіткнулися американський танкер Stena Immaculate, що стояв на якорі, і контейнеровоз Solong, що йшов під прапором Португалії. 36 членів екіпажу контейнеровоза доставили на берег, одного госпіталізували. Ще одна людина вважається зниклою безвісти, раніше у вівторок повідомлялося, що її пошуки були безуспішними і припинені.