Події

12:17 09.03.2025

Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести

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Кількість жертв удару по Кривому Рогу 5 березня виросла до шести
Фото: ДСНС

Кількість жертв російського ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня зросла до шести, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Від численних травм, не сумісних із життям, у лікарні помер чоловік 53 років. Лікарі кілька діб боролися за його життя, зробили все можливе та неможливе", - написав Вілкул у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, окупаційна армія РФ ввечері у середу завдала удару балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Станом на вечір 6 березня повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих. У лікарнях перебували 22 постраждалих.

За час аварійно-рятувальної операції було врятовано з-під завалів 19 людей.

У результаті ракетного удару, крім готелю, пошкоджено 32 будинки, 11 об'єктів бізнесу, Палац культури, лікарню, два дитячих садочки, дві гімназії, навчально-реабілітаційний центр, адмінбудівлі, автомобілі.

Теги: #кривий_ріг #жертви

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