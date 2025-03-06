Події

19:26 06.03.2025

Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

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Кількість жертв ракетного удару по Кривому Рогу виросла до 5, у лікарні померла постраждала

Жителька міста Кривий Ріг Дніпропетровської області, яка була поранена внаслідок ракетного удару по місту в середу, померла у четвер ввечері, кількість загиблих сягнула п'яти, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Надвечір у Кривому Розі померла поранена під час вчорашнього ракетного удару 60-річна жінка. Лікарі боролися за її життя. Втім, травма виявилася занадто тяжкою. Мої співчуття рідним. Загалом, атакувавши місто, російська армія вбила 5 людей. Постраждали – 32. З них 22 залишається у лікарнях", - написав Лисак в Телеграм.

За його словами, в четвер окупанти атакували ударними дронами місто Нікополь та Марганецьку громаду Нікопольского району. "Ніхто не постраждав. Понівечені інфраструктура і гімназія", - повідомив Лисак.

 

Теги: #кривий_ріг #жертви

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