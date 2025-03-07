Події

16:40 07.03.2025

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

1 хв читати
Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі, станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 56 бойових зіткнень.

Активніше всього окупанти атакували на торецькому на покровському напрямках.

Так, на торецькому напрямку противник 13 разів атакував неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. Одинадцять боєзіткнень тривають.

На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Олексіївка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, два боєзіткнення - досі тривають.

Крім того, в Курській області українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще п’ять зіткнень досі тривають.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів (три боєзіткнення тривають), на краматорському напрямку - шість разів (чотири боєзіткнення тривають).

На сіверському і новопавлівському напрямках українські захисники відбили по дві атаки ворога, на Оріхівському напрямку продовжуються два ворожі штурми.

На куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

Теги: #фронт #генштаб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:59 07.03.2025
Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

Війська РФ за добу втратили 1150 осіб та 72 од. техніки - Генштаб

00:06 07.03.2025
Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

Ворог за добу втратив майже 300 військових на покровському напрямку – Генштаб

21:34 05.03.2025
Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

Наступного тижня Франція збере начальників генштабів країн, готових гарантувати майбутній мир в Україні — Макрон

07:22 05.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

22:16 04.03.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

17:12 03.03.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

18:14 02.03.2025
Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14

16:22 01.03.2025
На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

16:35 28.02.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

16:57 27.02.2025
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

ОСТАННЄ

Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині

Мінкультури підтвердило УКФ, "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих

Трамп хоче переглянути договір про демаркацію кордону США і Канади – ЗМІ

Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

Утворено Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Дніпропетровській області - указ

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

На Харківщині підлітки вчинили диверсію на залізниці, підпал автомобіля українського військового і приміщення сільської ради

Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА