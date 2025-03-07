Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в телеграм-каналі, станом на 16:00 на лінії фронту відбулося 56 бойових зіткнень.

Активніше всього окупанти атакували на торецькому на покровському напрямках.

Так, на торецькому напрямку противник 13 разів атакував неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька. Одинадцять боєзіткнень тривають.

На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 11 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Олексіївка, Андріївка та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили дев’ять атак, два боєзіткнення - досі тривають.

Крім того, в Курській області українські оборонці відбили п’ять атак росіян, ще п’ять зіткнень досі тривають.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів (три боєзіткнення тривають), на краматорському напрямку - шість разів (чотири боєзіткнення тривають).

На сіверському і новопавлівському напрямках українські захисники відбили по дві атаки ворога, на Оріхівському напрямку продовжуються два ворожі штурми.

На куп’янському напрямку триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.