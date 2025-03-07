Події

14:50 07.03.2025

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

1 хв читати
Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ  відбудеться наступного тижня в м. Джидда в Саудівській Аравії, повідомляє в п'ятницю МЗС королівства.

"Міністерство закордонних справ від імені Саудівської Аравії вітає проведення запланованої зустрічі між США та Україною", - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі X.

Зазначається, що зустріч відбудеться в Джидді.

У четвер спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.

Теги: #саудівська_аравія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 07.03.2025
Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

Україна не отримувала офіційних підтверджень з США щодо можливого скасування тимчасового правового статусу 240 тис українців - МЗС

14:57 07.03.2025
Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

01:08 07.03.2025
Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які мало сплачують на оборону

Трамп погрожує відмінити захист країнам НАТО, які мало сплачують на оборону

00:29 07.03.2025
Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо статусу українських біженців найближчим часом

17:42 18.02.2025
Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин

Зеленський переніс візит в Саудівську Аравію на 10 березня на тлі американо-російських перемовин

10:55 18.02.2025
Переговори делегацій США і РФ розпочалися в Ер-Ріяді

Переговори делегацій США і РФ розпочалися в Ер-Ріяді

15:00 17.02.2025
Основними темами візиту Зеленського до Саудівської Аравії і Туреччини будуть питання економічного співробітництва - Брусило

Основними темами візиту Зеленського до Саудівської Аравії і Туреччини будуть питання економічного співробітництва - Брусило

13:40 17.02.2025
Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський

Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати - Зеленський

15:03 16.02.2025
Свириденко: Україна представила в Ер-Ріяді проєкти і приватизаційні можливості на $0,5 млрд

Свириденко: Україна представила в Ер-Ріяді проєкти і приватизаційні можливості на $0,5 млрд

16:51 22.01.2025
Єрмак повідомив про підготовку візиту Зеленського до Саудівської Аравії

Єрмак повідомив про підготовку візиту Зеленського до Саудівської Аравії

ВАЖЛИВЕ

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській АЕС ліквідовано

Україна отримала 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA від Великої Британії

Стефанішина вважає прагматичною і логічною ініціативу Мелоні щодо поширення статті 5 НАТО на Україну

ОСТАННЄ

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ

Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Умєров та Кубілюс обговорили ініціативи, які дозволять забезпечити фінансування ЗСУ та закупівлю оборонної продукції

РФ пошкодила енергооб’єкт ДТЕК в Дніпропетровській області

Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

УЧХ допомагає постраждалим від ракетної атаки РФ у Харкові

Умєров та Каллас в Брюсселі обговорили можливі механізми фінансування оборони України

Понад 26 тис. осіб отримали грошову допомогу від УЧХ у 2024 році

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА