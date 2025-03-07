Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

Зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудеться наступного тижня в м. Джидда в Саудівській Аравії, повідомляє в п'ятницю МЗС королівства.

"Міністерство закордонних справ від імені Саудівської Аравії вітає проведення запланованої зустрічі між США та Україною", - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі X.

Зазначається, що зустріч відбудеться в Джидді.

У четвер спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.