Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії
Зустріч представників США та України щодо можливості припинення війни між Україною та РФ відбудеться наступного тижня в м. Джидда в Саудівській Аравії, повідомляє в п'ятницю МЗС королівства.
"Міністерство закордонних справ від імені Саудівської Аравії вітає проведення запланованої зустрічі між США та Україною", - йдеться в повідомленні відомства в соціальній мережі X.
Зазначається, що зустріч відбудеться в Джидді.
У четвер спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що зустріч відбудеться наступного тижня, і уточнив, що її учасники сконцентруються на досягненні первинного припинення вогню і створенні основ для мирної угоди між Росією та Україною.