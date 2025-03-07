У Харкові вже 8 постраждалих
Кількість постраждалих через ранковий ворожий удар по Харкову збільшується, станом на 8:56 вона сягнула 8 осіб.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
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Кількість постраждалих через ранковий ворожий удар по Харкову збільшується, станом на 8:56 вона сягнула 8 осіб.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграм-каналі.
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