РФ має 220 бригад з бойовим досвідом, за 5 років їх буде 300, ми маємо відреагувати – Зеленський в Єврораді

Президент України Володимир Зеленський в ході виступу на засіданні Європейської Ради в Брюселі в четвер заявив про необхідність дати відповідь на збільшення армії РФ.

"Москва не зменшує своїх інвестицій у смерть, збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції. Зараз Росія має 220 бригад із бойовим досвідом. За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300. Ми маємо відреагувати на це, піклуючись про життя сьогодні, завтра й післязавтра", - сказав він.

Президент України привітав зусилля Європейської комісії з переозброєння Європи, і план переозброєння Європи, а також зусилля європейських колег щодо збільшення національних оборонних витрат і модернізації національних армій.

"Коли ми узгодимо формат збройних сил Європи, цей формат спиратиметься на силу національних армій і досвід розгортання партнерських контингентів в Україні. І саме над цим ми зараз працюємо", - сказав Зеленський.

Також він привітав інвестиції всіх країн-партнерів в оборонну промисловість як в Україні, так і у своїх країнах. "Промислова база Європи має зростати. Європа має стати місцем, де виробляється найтехнологічніша та найефективніша зброя у світі, і це не фантастика, якщо європейці справді поставлять перед собою таку мету", - додав Зеленський.