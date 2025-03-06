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17:26 06.03.2025

Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

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Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги, що, зокрема, дозволить підсилити українську ППО.

“Ми також сформували пакет на суму близько 3 мільярдів євро. Швидке фінансування цього пакету зараз також є предметом поточних попередніх переговорів між ХДС/ХСС та СДПН, і я, звичайно, рішуче виступаю за те, щоб знайти швидке рішення, щоб надати Україні необхідну додаткову допомогу, яка їй вкрай необхідна”, - сказав він на пресконференції за результатами переговорів із українським колегою Рустемом Умєровим в четвер в Берліні.

Пісторіус зазначив, що Німеччина вже поставила Україні три системи ППО Patriot і шість систем протиповітряної оборони IRIS-TSLM і SLS. Також він нагадав, що цього року будуть поставлені додаткові системи, які вже були обіцяні і анонсовані: три системи IRIS-T SLS і три системи IRIS-T, SLM.

“Якщо нам вдасться профінансувати 3-мільярдний пакет, ми також плануємо подальші системи протиповітряної оборони, включаючи - і це стає все більш важливим, особливо з огляду на заморожування поставок від американців”, - сказав міністр оборони

Водночас, як підкреслив Пісторіус, Німеччина продовжує посилювати спроможності українських сухопутних військ, зокрема лише в галузі артилерії “змогли оснастити близько двох батальйонів”.

“В цьому ми також зможемо розширитися, якщо пакет у 3 мільярди євро буде успішно профінансований. Це дасть нам змогу постачати нові сучасні артилерійські системи, такі як самохідна гаубиця PzH 2000, або RCH-155”, - підкреслив він.

Також міністр нагадав, що Німеччина затвердила загальну суму в 4 мільярди на підтримку з бюджету на цей рік.

“Ми надаємо її безперервно і надійно. Я хотів би ще раз наголосити на цьому. Якщо ми щось оголосили і виділили на це гроші, то це буде зроблено”, -запевнив він.

Теги: #пісторіус #військова_допомога

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