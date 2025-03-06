Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

Німеччина вже надала або взяла на себе зобов'язання на наступні роки надати військову допомогу Україні на суму близько 28 мільярдів євро, заявив український міністр оборони Рустем Умєров.

“Загалом Німеччина вже надала або взяла на себе зобов'язання на наступні роки надати військову допомогу на суму близько 28 мільярдів євро, що становить 37% від усього обсягу європейської допомоги, яку ми проаналізували, і 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, яка була надана Україні”, - сказав він на пресконференції за результатами переговорів із німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні в четвер.

Умєров повідомив, що сьогодні вони з Пісторіусом обговорили потреби України до 2025 року і те, як Німеччина може допомогти. Міністр наголосив, що країни будуть і надалі поглиблювати оборонне партнерство “та наші цілі на цей рік”.

Зокрема, йдеться про зміцнення української армії, збільшення бойових можливостей, посилення протиповітряної оборони.

“Німеччина відіграє вирішальну роль у досягненні цих пріоритетів, і ми вдячні за допомогу. Ми вдячні всім учасникам коаліцій, які Німеччина очолює і в яких бере участь”, - заявив міністр оборони.

Водночас він підкреслив, що українці хочуть миру в Європі, як ніхто інший, однак неможливо досягти справедливого і тривалого миру без активної участі України і Європи,.