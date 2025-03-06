"Повернись живим" стягнув з недобросовісних постачальників 35,4 млн грн штрафів з 2023р.

З 2023 року загальна сума стягнення штрафів, стягнута фондом "Повернись живим" з десяти постачальників через невиконання умов договору, сягнула 35,4 млн грн, повідомив директор фонду Тарас Чмут.

"У новому році "Повернись живим" виграв перший у своїй історії суд з недобросовісним постачальником. Відстоювання інтересів жертводавців — усіх тих, хто кожного дня підтримує Сили оборони через ПЖ — важливо для нашої команди та мене особисто. Кожен складний контракт — це купа переговорів, способів знайти консенсус, але й відстояти свої кордони. На жаль, цього разу так не вийшло. Виробник суттєво протермінував поставку, чим залишив військових без необхідної техніки на місяці. Не надавав жодних документально підтверджених причин чому так склалося", - написав Чмут у Facebook.

Він повідомив, що за результатами виграного суду Фонд отримав компенсацію в 209 тис. грн.

"Це не перший випадок, коли контрагенти допускають порушення умов угод із Фондом, але вперше, коли нам довелось звертатись до суду", - додав він.

Зі слів Чмута, з 2023-го року загальна сума стягнення штрафів з десяти постачальників через невиконання умов договору сягнула вже 35 372 708,13 грн, а саме: 23 466 230,04 грн отримано в оплату штрафних санкцій; 8 259 100 грн отримано безоплатним майном; 3 647 378,09 грн в оплату штрафних санкцій отримано знижками від контрагентів.

"100% цих коштів йдуть виключно на потреби нашого війська. Тож, "Повернись живим" відповідально ставиться до ваших донатів і ми готові відстоювати інтереси на користь Сил оборони навіть в суді", - підкреслив він.