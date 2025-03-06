Події

13:55 06.03.2025

Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області

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Енергетики групи ДТЕК знову потрапили під обстріл, повідомив енергохолдинг у четвер.

"Сьогодні наші колеги виконували планові роботи у Донецькій області, коли поруч з ними розірвалась авіабомба", - зазначили в ДТЕК.

Як наголосили у компанії, у таких умовах енергетикам доводиться працювати щодня, щоб продовжувати забезпечувати постачання електроенергії, включаючи зону бойових дій.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані ворогом 205 разів. Від обстрілів було поранено 56 енергетиків станцій, четверо загинули.

Теги: #дтек #енергетики #обстріл

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