Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області

Енергетики групи ДТЕК знову потрапили під обстріл, повідомив енергохолдинг у четвер.

"Сьогодні наші колеги виконували планові роботи у Донецькій області, коли поруч з ними розірвалась авіабомба", - зазначили в ДТЕК.

Як наголосили у компанії, у таких умовах енергетикам доводиться працювати щодня, щоб продовжувати забезпечувати постачання електроенергії, включаючи зону бойових дій.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення ТЕС "ДТЕК Енерго" були атаковані ворогом 205 разів. Від обстрілів було поранено 56 енергетиків станцій, четверо загинули.