Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

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Сигнали щодо збільшення українського виробництва та програми нової програми з посилення європейської безпеки є чудовими рішеннями, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ви дали сильний сигнал українському народу, українським воїнам, цивільному населенню, всім нашим сім'ям, і це чудово, що ми не самотні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую вам за все, і за сигнали щодо збільшення нашого виробництва, і за сигнали щодо нової програми з посилення європейської безпеки, це, я думаю, чудові рішення", - сказав Зеленський під час заяв для ЗМІ разом з президентом Євроради Антоніу Коштою і президентом Єврокоміссії Урсулою фон дер Ляйен.

Голова Українського держави подякував європейським лідерами за сильну підтримку з самого початку війни і за "те, що було протягом усього цього періоду і минулого тижня".