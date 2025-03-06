Події

13:20 06.03.2025

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

1 хв читати
Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва
Фото: Офіс Президента України

Сигнали щодо збільшення українського виробництва та програми нової програми з посилення європейської безпеки є чудовими рішеннями, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ви дали сильний сигнал українському народу, українським воїнам, цивільному населенню, всім нашим сім'ям, і це чудово, що ми не самотні. Ми це відчуваємо і знаємо. Дуже дякую вам за все, і за сигнали щодо збільшення нашого виробництва, і за сигнали щодо нової програми з посилення європейської безпеки, це, я думаю, чудові рішення", - сказав Зеленський під час заяв для ЗМІ разом з президентом Євроради Антоніу Коштою і президентом Єврокоміссії Урсулою фон дер Ляйен.

Голова Українського держави подякував європейським лідерами за сильну підтримку з самого початку війни і за "те, що було протягом усього цього періоду і минулого тижня".

Теги: #безпека #брюссель #зеленський #виробництво

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 06.03.2025
Зеленський запросив прем'єра Бельгії взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру

Зеленський запросив прем'єра Бельгії взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру

14:08 06.03.2025
Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

13:06 06.03.2025
Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

11:26 06.03.2025
Літак Зеленського прибув до Бельгії

Літак Зеленського прибув до Бельгії

09:48 06.03.2025
Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

08:13 06.03.2025
Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

Позачерговий саміт ЄС з участю Зеленського в четвер обговорить безпеку України та Європи за часів США Трампа

08:09 06.03.2025
Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Євроради

Зеленський візьме участь у спеціальному засіданні Євроради

06:01 06.03.2025
Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення – Зеленський

Вдячний Емманюелю Макрону за його чітке бачення – Зеленський

19:25 05.03.2025
Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

19:22 05.03.2025
Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

Україна готується до завтрашнього саміту ЄС в Брюсселі - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Гуляйполе, одна людина постраждала

Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

В США планують скасувати легальний статус 240 тис. українських біженців – ЗМІ

Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл у Донецькій області

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА