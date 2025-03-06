БЕБ повідомило про підозру посадовиці одного з банків, що сприяла виведенню $20 млн з "Укртатнафти"

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру заступницю начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяла виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта".

"Посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства", - повідомило відомство у четвер.

Раніше слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення РФ вивела із рахунків підприємства $20 млн.

Як проінформували у БЕБ, службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки на проведення оплати.

"Розуміючи, що у цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема, підробили контракт та рахунки до нього ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти", - пояснили у бюро.

Надалі керівниця фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати у документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулось напередодні. Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними під час слідства, зокрема, висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статями Кримінального кодексу України.

За інформацією БЕБ, загалом у справі про заволодіння коштами "Укртатнафти" детективи Головного підрозділу детективів відомства повідомили про підозру шести особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міністерство оборони України. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".