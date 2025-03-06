Події

12:30 06.03.2025

БЕБ повідомило про підозру посадовиці одного з банків, що сприяла виведенню $20 млн з "Укртатнафти"

2 хв читати
БЕБ повідомило про підозру посадовиці одного з банків, що сприяла виведенню $20 млн з "Укртатнафти"

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру заступницю начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяла виведенню коштів ПАТ "Укртатнафта".

"Посадовицю підозрюють у пособництві в заволодінні коштами акціонерного товариства", - повідомило відомство у четвер.

Раніше слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення РФ вивела із рахунків підприємства $20 млн.

Як проінформували у БЕБ, службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки на проведення оплати.

"Розуміючи, що у цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема, підробили контракт та рахунки до нього ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти", - пояснили у бюро.

Надалі керівниця фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати у документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулось напередодні. Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними під час слідства, зокрема, висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статями Кримінального кодексу України.

За інформацією БЕБ, загалом у справі про заволодіння коштами "Укртатнафти" детективи Головного підрозділу детективів відомства повідомили про підозру шести особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду. Досудове розслідування триває.

5 листопада 2022 року Ставка верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання частки корпоративних прав "Укртатнафти", що належить приватним власникам, державі. Наразі управління ними здійснює Міністерство оборони України. Решта 43,05% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Теги: #укртатнафта #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:12 27.02.2025
БЕБ у січні вилучило підакцизних товарів на понад 488 млн грн

БЕБ у січні вилучило підакцизних товарів на понад 488 млн грн

18:55 20.01.2025
Одеських митників обвинувачують у завданні держбюджету збитків на 13 млн грн через видані підроблені документи на експорт соняшнику

Одеських митників обвинувачують у завданні держбюджету збитків на 13 млн грн через видані підроблені документи на експорт соняшнику

18:24 20.01.2025
Склад із підробленими акцизними марками на понад 110 млн грн виявлено в Одеській області

Склад із підробленими акцизними марками на понад 110 млн грн виявлено в Одеській області

09:36 10.01.2025
БЕБ обмінялося звинуваченнями з групою одеських агротрейдерів

БЕБ обмінялося звинуваченнями з групою одеських агротрейдерів

17:46 09.01.2025
Детективи Бюро економічної безпеки здійснюють тиск на підприємства в Одеському порту – адвокати та директори компаній

Детективи Бюро економічної безпеки здійснюють тиск на підприємства в Одеському порту – адвокати та директори компаній

20:27 30.12.2024
Ситуація з керівником детективів БЕБ і корупція загалом може вплинути на довіру партнерів - Тука

Ситуація з керівником детективів БЕБ і корупція загалом може вплинути на довіру партнерів - Тука

19:02 30.12.2024
Перезавантаження БЕБ не змінить ситуацію в зоні відповідальності органу - думка

Перезавантаження БЕБ не змінить ситуацію в зоні відповідальності органу - думка

12:24 12.12.2024
БЕБ викрило два феросплавних заводи на ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту

БЕБ викрило два феросплавних заводи на ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту

19:26 10.12.2024
БЕБ домоглося арешту 4 Boeing 737 і 3 Embraer 190 у справі про ухилення автоперевізника від сплати податків

БЕБ домоглося арешту 4 Boeing 737 і 3 Embraer 190 у справі про ухилення автоперевізника від сплати податків

12:52 05.12.2024
Детективи БЕБ викрили мережу кол-центрів, які ошукали українців у лотереях на більш ніж 100 млн грн

Детективи БЕБ викрили мережу кол-центрів, які ошукали українців у лотереях на більш ніж 100 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

ОСТАННЄ

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

Зеленський прибув на спеціальне засідання Євроради у Брюсселі

У Києві з 1 квітня заяву на вступ до першого класу можна подати онлайн

Єврокомісія та ЄІБ підписали гарантію на EUR2 млрд в рамках Ukraine Facility

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

У наступні дві доби по всій території України без опадів

Міністр оборони Польщі вірить, що повернення до переговорів між Україною та США дає шанс на справедливий мир

Міністр оборони Польщі повідомив про початок поставки 46-го пакету допомоги для України та анонсував візит до Києва

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА