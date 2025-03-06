Події

11:29 06.03.2025

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

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Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості DIM+, для власників уже введених в експлуатацію проєктів та інвесторів у ті, що наразі реалізуються компанією.

Як повідомили у пресслужбі компанії, щоденний потік відвідувачів до відділів продажів, які шукають квартири саме в комплексах від DIM, разом із великою базою існуючих і потенційних клієнтів гарантують, що нерухомість інвесторів буде реалізована або знайде орендарів у найкоротші терміни.

DIM+ пропонує не лише послуги купівлі, продажу та здачі в оренду, а й повне управління нерухомістю. Серед послуг - розробка для нерухомості без ремонту персоналізованого проєкту житлових і комерційних приміщень. При цьому компанія берє на себе контроль за стан об'єкта, своєчасну оплату комунальних платежів, врегулювання будь-яких питань та повну звітність.

Теги: #dim #агенція_нерухомості

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