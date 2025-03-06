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09:48 06.03.2025

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

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Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по звичайному готелю в Кривому Розі загинуло чотири людини, більш ніж 30 людей зазнали поранень, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Усю ніч тривала рятувальна операція в Кривому Розі на місці російського ракетного удару. Балістика по звичайному готелю. Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким", - написав він у Телеграмі у четвер.

Президент відзначив, що загалом більш ніж 30 людей були поранені, усім надано необхідну допомогу. Пошкоджено ударом багато цивільних об’єктів навколо готелю. Рятувальники досі працюють на місці – усі служби.

Президент подякував робітникам екстрених та всіх відповідних служб за їх роботу на місці влучання.

"Я дякую всім, хто ці ночі та дні на чергуванні, на роботі, на службі, хто рятує людей. Дякую працівникам ДСНС України, Національної поліції, медикам, зокрема працівникам "екстренки", та всім, від чиєї роботи залежить життя людей.", - заявив він. "І не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя", - наголосив Зеленський.

Теги: #кривий_ріг #атака #зеленський

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