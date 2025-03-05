У посольстві КНР у США заявили, що готові до будь-якої війни, якщо її прагне американська сторона

КНР готові до будь-якого типу війни зі США, якщо самі США її прагнуть, заявляють в посольстві КНР у США.

"Якщо війна — це те, чого хочуть США, будь то тарифна війна, торгова війна чи будь-який інший тип війни, ми готові воювати до кінця", - йдеться в повідомленні посольства у соцмережі Х.

В посольстві також відзначили, що якщо США справді хочуть вирішити проблему фентанілу, "то правильним буде проконсультуватися з Китаєм, ставлячись один до одного як до рівних".