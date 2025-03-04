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20:37 04.03.2025

Уряд Канади офіційно оголосив про введення 25% тарифів на американські товари, Трамп загрожує збільшити відповідний тариф вдвоє

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Уряд Канади офіційно оголосив про введення 25% тарифів на американські товари, Трамп загрожує збільшити відповідний тариф вдвоє

Уряд Канади офіційно оголосив про введення 25% тарифів на американські товари на суму $30 млрд на першій фазі та на суму 125 млрд на другій фазі, через 21 день, повідомило Міністерство фінансів Канади.

"Уряд Канади оголошує про контрзаходи у відповідь на необґрунтовані тарифи США на канадські товари. Перша фаза відповіді Канади включає негайне введення 25% тарифів на американські товари на суму $30 млрд, такі як апельсиновий сік, арахісове масло, пиво, вино, кава, побутова техніка, косметика і т.д.", - йдеться у повідомленні Мінфіну Канади у соціальній мережі Х.

Повідомляється також, що "Канада має намір запровадити додаткові контрзаходи щодо імпорту з США на суму $125 млрд, виходячи зі списку товарів, відкритого для коментування протягом 21 дня".

Президент США Дональд Трамп в свою чергу опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social, наступний допис: "Будь ласка, поясніть губернатору Канади Трюдо, що, коли він запровадить відповідний тариф щодо США, наш відповідний тариф негайно збільшиться на ту саму суму!"

 

Теги: #трамп #канада #сша

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