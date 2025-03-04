Вчительська доплата 1 тис. грн є обов'язковою, інші надбавки не мають зменшуватися - Міносвіти

Доплата 1 тис. грн вчителям є обов'язковою, інші надбавки не мають зменшуватися, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах праці є обов'язковою. Кошти державного бюджету на неї розподілено між громадами. Проте МОН моніторить ситуацію з нарахуванням доплати й отримує інформацію про невиплату або зменшення інших надбавок і доплат", - йдеться в повідомлені міністерства.

У зв'язку з цим у Міносвіти просять вчителів, які ще не отримали доплату, поцікавитися у їх управлінні освіти, чи місцева рада розподілила кошти, і якщо ні, то кошти будуть виплачені після засідання місцевої ради.

"Мета встановлення доплати — збільшення зарплати вчителям, тому зменшення інших надбавок і доплат є неприпустимим. Тож застерігаємо місцеві органи самоврядування від маніпуляцій із виплатами", - підкреслили в міністерстві.

Як повідомлялося, згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").