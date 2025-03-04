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17:39 04.03.2025

МЗС Бельгії: призупинка США допомоги Україні вимагає від ЄС швидко збільшити витрати на оборону, щоб продовжувати підтримувати Україну

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МЗС Бельгії: призупинка США допомоги Україні вимагає від ЄС швидко збільшити витрати на оборону, щоб продовжувати підтримувати Україну

Призупинка США військової допомоги Україні вимагає від ЄС швидко збільшити витрати на оборону, щоб продовжувати підтримувати Україну та гарантувати власну безпеку, заявив глава МЗС Бельгії Максим Прево.

“Виняткові часи вимагають виняткових реакцій. Той факт, що США призупиняють військову допомогу Україні, вимагає від ЄС швидко збільшити витрати на оборону, щоб продовжувати підтримувати Україну та гарантувати власну безпеку. Нам потрібно збільшити довгоочікувані нашими союзниками інвестиції та досягти стратегічної автономії”, - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що планом ReArm Europe Єврокомісія висуває конкретні та нові пропозиції щодо безпечної та стійкої Європи.

“Ці зусилля потрібні, це очевидно. Водночас вони не повинні впливати на інші ключові сектори для добробуту наших суспільств, і ми повинні переконатися, що ми підтримуємо стабільну траєкторію бюджету. Бельгійський уряд швидко обговорить ці пропозиції. Разом ми сильніші”, - підкреслив Прево.

Теги: #бельгія #максим_прево #військова_допомога #сша

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