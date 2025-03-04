Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що Франція і Європа повинні "об'єднати всі можливі засоби, щоб максимально замінити" американську військову допомогу Україні, призупинену адміністрацією Дональда Трампа, повідомляє Le Monde.

“Це змусить нас подумати про нашу модель, наші пріоритети та по-іншому побачити світ, який, як ми думали, знаємо, і який, як ми виявили, був небезпечнішим, ніж ми собі уявляли, від тих, кого ми вважали нашими союзниками”, - сказав глава уряду Національним зборам, заявивши, що Україні знадобляться боєприпаси, "низка розвідувальних систем" і доступ "до мереж і зв'язку".

Байру додав, що поставки американської допомоги "зупиняються, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, зупиняються і не можуть дістатися до місця призначення”.