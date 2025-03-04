Події

00:13 04.03.2025

Окупанти намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб о/с – Генштаб

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Російські окупанти у понеділок намагалися прорвати українську оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб особового складу, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку цієї доби, на покровському напрямку загарбницькі підрозділи 19 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенка, Котлине, Улакли та Андріївка", - сказано в повідомленні.

За даними вечірнього зведення, противник зазнає значних втрат на цьому напрямку. Зокрема, українські військові знешкодили 241 окупанта, 132 з них - безповоротно.

Також знищено шість пунктів управління БпЛА, 18 одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли, три гармати, п’ять антен управління БпЛА, засіб РЕБ, наземний дрон, дві антени зв’язку та три супутникових термінали противника, крім того, суттєво пошкоджено один тягач МТЛБ, чотири гармати та два автомобілі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0aButnc2KtNN5wsHA8w9EHsG6otZH2KfNpQjsogBAUizo2x6zah5Tw5y3Tgr6AjKpl

Теги: #генштаб #зведення

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