Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 57 бойових зіткнення, з них 13 – на покровському напрямку, також 13 атак відбулися в операційній зоні на курському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок.

"На покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Котлине та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, два боєзіткнення досі тривають", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області Сили оборони відбили 13 атак армії РФ. "Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому сім КАБ, здійснив 190 артилерійських обстрілів. На даний час бої тривають у трьох локаціях", - додали в Генштабі.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала дев’ять разів, два боєзіткнення тривають дотепер. На торецькому напрямку противник здійснив сім спроб покращити своє положення, три боєзіткнення на даний час тривають. На новопавлівському напрямку ворожі підрозділи шість разів атакували позиції наших військ, три атаки тривають дотепер. На краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми загарбників. На оріхівському напрямку також триває два боєзіткнення. На харківському та сіверському напрямках відмічені поодинокі бойові зіткнення.

На куп’янському, гуляйпільському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, перманентно здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, задіює ударні БпЛА, проводить розвідку.