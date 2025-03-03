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12:15 03.03.2025

Суд наклав санкцію на проросійського пропагандиста Сергієнка, яка передбачає стягнення у дохід держави його активів

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Суд наклав санкцію на проросійського пропагандиста Сергієнка, яка передбачає стягнення у дохід держави його активів

Суд задовольнив позов Міністерства юстиції та наклав санкцію на проросійського політолога та експомічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" Володимира Сергієнка, що передбачає стягнення у дохід держави його активів, зокрема 1/2 частки у квартирі у Львові та 50% - в статутному капіталі ТОВ "ХЕЛС КАРЕ Україна".

"Міністерство юстиції України здобуло важливу перемогу в боротьбі з російською пропагандою, забезпечивши застосування санкції до Володимира Сергієнка – відомого проросійського політолога та експомічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини", - йдеться у повідомленні Мін'юсту на сайті у понеділок.

Повідомляється, що 28 лютого 2025 року суд застосував "санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону "Про санкції", до Сергієнка, який систематично використовує медіаплатформи, такі як ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым", "Время покажет" на "Первом канале", радіо "Вести ФМ" та свій телеграм-канал, для поширення російської пропаганди, дезінформації та маніпуляцій, що загрожують національній безпеці України".

Як зазначається у повідомленні, санкція передбачає стягнення в дохід держави активів Сергієнка, зокрема 1/2 частки квартири в Львові та 50% частки в статутному капіталі ТОВ «ХЕЛС КАРЕ Україна".

Рішення ще не набрало законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Теги: #вакс #пропагандист

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