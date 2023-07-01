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11:47 01.07.2023

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав створювати концтабори для українців

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав до репресій над українцями, повідомляє відомство.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Ключенкова (більш відомого під псевдонімом Сергій Мардан), який закликав до геноциду українського народу. Фігурант є одним з ключових блогерів прокремлівського видання "Комсомольская правда", а також бере активну участь в ток-шоу на ще одному рупорі Кремля - телеканалі "Соловйов live", - ідеться в повідомленні СБУ в суботу.

Як повідомляється, від самого початку повномасштабного вторгнення РФ Мардан публічно підтримав агресивну війну проти України та виправдовував військові злочини російських окупантів.

"Задокументовано, що зловмисник постійно агітував за проведення масових репресій проти цивільного населення України. В одному з прямих ефірів він запропонував створити концтабори для мешканців тимчасово окупованої України, які чинять супротив рашистам. Ініційовані СБУ мовно-лінгвістичні експертизи підтвердили факти злочинної діяльності Мардана", - наводить СБУ подробиці справи.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, а також виготовлення та поширення таких матеріалів з використанням ЗМІ);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Теги: #сбу #пропагандист

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