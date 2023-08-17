Події

17:43 17.08.2023

Російського пропагандиста Красовського судитимуть за заклики вбивати українських дітей

1 хв читати

Українські правоохоронці завершили спецрозслідування і направили до суду справу за обвинуваченням директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Красовського за заклики вбивати українських дітей.

"Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що обвинувачений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити та спалювати українських дітей.

"Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, на власному каналі пропагандиста YouTube та в телеграм-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників", - зазначається в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що російський пропагандист налаштовує російську аудиторію проти українців і закликає фізично знищити український народ.

"Згідно з висновком експертизи, ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців", - наголошується в повідомленні.

Раніше за публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 1). Йому призначено максимально можливе за санкціями статті покарання - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #розслідування #пропагандист

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:12 09.08.2023
Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури, який заподіяв "АМПУ" збитків на $49,63 млн

Завершено слідство у справі ексміністра інфраструктури, який заподіяв "АМПУ" збитків на $49,63 млн

13:12 09.08.2023
Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело

Нардепу Дубінському повідомлено про підозру у службовому підробленні - джерело

20:31 05.08.2023
Київський міський ТЦК всебічно сприятиме слідству у справі воєнкома, який брав участь у схемі переправлення чоловіків за кордон

Київський міський ТЦК всебічно сприятиме слідству у справі воєнкома, який брав участь у схемі переправлення чоловіків за кордон

14:25 02.08.2023
Розраховуємо, що Рада врегулює строки розслідування воєнних злочинів - керівник департаменту війни Офісу генпрокурора

Розраховуємо, що Рада врегулює строки розслідування воєнних злочинів - керівник департаменту війни Офісу генпрокурора

11:46 02.08.2023
САП завершила досудове розслідування справи про незаконне привласнення землі в Одесі, організоване за участю Труханова

САП завершила досудове розслідування справи про незаконне привласнення землі в Одесі, організоване за участю Труханова

10:32 26.07.2023
ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

ДБР розслідує законність виїзду нардепа Арістова на Мальдіви під час війни

21:46 22.07.2023
Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

Колишньому одеському воєнкому загрожує до 10 років позбавлення волі

07:59 06.07.2023
У Нацгвардії розпочато службове розслідування щодо дій охорони під час вибуху в Шевченківському суді

У Нацгвардії розпочато службове розслідування щодо дій охорони під час вибуху в Шевченківському суді

13:06 03.07.2023
Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу

Міжнародний центр розслідування злочинів РФ проти України розпочинає роботу

11:47 01.07.2023
СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав створювати концтабори для українців

СБУ повідомила про підозру російському пропагандисту Мардану, який закликав створювати концтабори для українців

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Підвищення ціни на проїзд у громадському транспорті у Києві до закінчення воєнного стану не буде - влада

Маасікас: Ніхто не може назвати точної дати, коли Україна стане членом ЄС, але країна вже "побила багато європейських рекордів" за швидкістю інтеграції

Стефанішина: Україна не виконає на 100% усіх рекомендацій Єврокомісії до жовтня, але забезпечить виконання всіх узгоджених кроків

МЗС і Міноборони мають опрацювати з партнерами наступні оборонні пакети - Зеленський

ОСТАННЄ

НАЗК внесло китайську ГК Alibaba Group до списку міжнародних спонсорів війни

У фіксації завданих війною збитків головне завдання - максимально врахувати всі можливі втрати кожного громадянина - Шмигаль

Начальник Генштабу ЗС Словаччини відвідав оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія"

У Львівській області сім шкіл розпочнуть новий навчальний рік на дистанційному навчанні

Кулеба: Стратегія України - звільнити Африку від російського контролю

Міноборони України запустило кампанію "Оновлюй дані в ТЦК"

"ДТЕК Енерго" ввів у роботу після ремонту енергоблок 250 МВт на одній зі своїх ТЕС

Сили оборони знищили пост спостереження "Гренадер" і тепловізійний комплекс "Муром" окупантів - ОК "Північ"

Генпрокурор: Створення Реєстру потерпілих та свідків стане важливим елементом для механізму компенсації

Окупанти обстріляли Середина-Буду і 13 прикордонних сіл у Сумській і Чернігівській областях за добу, жертв немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА