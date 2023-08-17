Російського пропагандиста Красовського судитимуть за заклики вбивати українських дітей

Українські правоохоронці завершили спецрозслідування і направили до суду справу за обвинуваченням директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Красовського за заклики вбивати українських дітей.

"Прокурори Офісу генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today за фактами публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 442 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що обвинувачений в одному з ефірів своєї авторської програми публічно закликав топити та спалювати українських дітей.

"Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, на власному каналі пропагандиста YouTube та в телеграм-каналі, які налічують декілька сотень тисяч підписників", - зазначається в повідомленні.

В Офісі генпрокурора наголошують, що російський пропагандист налаштовує російську аудиторію проти українців і закликає фізично знищити український народ.

"Згідно з висновком експертизи, ці висловлювання є публічними закликами до геноциду українців", - наголошується в повідомленні.

Раніше за публічного обвинувачення прокурорів Офісу генпрокурора директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today визнано винним у публічних закликах до геноциду та насильницької зміни чи повалення конституційного ладу (ч. 2 ст. 442, ч. 3 ст. 1). Йому призначено максимально можливе за санкціями статті покарання - 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.