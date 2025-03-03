Документальна стрічка "Порцелянова війна" про війну в Україні не отримала "Оскар"

Стрічка "Порцелянова війна" режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 97-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

Американсько-українсько-австралійський фільм "Порцелянова війна" зазначених режисерів пройшла до шортліста в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм", однак не переміг. Фільм розповідає про історію трьох українських митців порцелянової анімалістики, які працюють на тлі війни.

"Оскар-2025" за найкращий повнометражний документальний фільм отримала стрічка No Other Land ("Немає іншої землі"), створений палестино-ізраїльським колективом.

Як повідомлялося, стрічка "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" 96-ї премії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію "Оскар" було висунуто фільм Нарімана Алієва "Додому" (Evge), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича (Atlantis), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022-го - "Клондайк" Марини Ер Горбач, 2023-го - "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, 2024-го - "Ля Палісіада" Філіпа Сотниченка.