Події

08:49 03.03.2025

Трамп проведе нараду щодо призупинення допомоги Україні

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Трамп проведе нараду щодо призупинення допомоги Україні
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент США Дональд Трамп зустрінеться в понеділок з помічниками з питань нацбезпеки щоб ймовірно розглянути призупинення або скасування військової допомоги Україні, повідомляє The NewYork Times, посилаючись на неназваного представника адміністрації Трампа.

Зокрема, чиновник повідомив, що Трамп зустрінеться зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Хегсетом, щоб "розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України".

"Серед них - призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена", - цитує The NewYork Times чиновника, який говорив на умовах анонімності.

 

 

 

 

Теги: #допомога #скасування #сша

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