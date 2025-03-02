Учасники саміту в Лондоні не мають спільної позиції щодо використання російських активів – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів по завершенні саміту в Лондоні, що серед учасників немає єдності щодо використання заморожених в ЄС російських активів, повідомляє TVN24.

"Всі знають, що було б добре, аби російські активи вже не заморожувати, а забрати і призначити на оборону та відбудову України. Але дехто дуже побоюється якихось негативних наслідків. Чи то для євро, для банківської системи, тому не всюди видно ентузіазм щодо такого рішення", - цитує Туска TVN24