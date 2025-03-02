Кошта: ЄС готовий разом з партнерами працювати над мирним планом для України

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевняє, що Європейський союз готовий працювати разом з партнерами над мирним планом для України.

Відповідний коментар Кошта зробив по завершенню участі в засідання саміту лідерів щодо безпеки України, який пройшов у неділю в Лондоні за ініціативою прем’єр-міністра Великої Британії Кіма Стармера, повідомляє пресслужба Євроради.

"Європейський Союз готовий працювати з усіма нашими європейськими партнерами та іншими союзниками над мирним планом для України, який забезпечить справедливий і міцний мир для українського народу. Ми повинні вчитися на минулому. Ми не можемо повторити мінський досвід. Ми не можемо повторити трагедію Афганістану. А для цього нам потрібні надійні гарантії безпеки. Миротворчість йде рука об руку з миротворчістю", - сказав президент Європейської ради.

Він запевнив, що робота над забезпеченням міцного миру в Україні продовжується.

Крім того, Кошта зазначив, що ці консультації були "дуже корисними та важливими". "Я продовжу працювати з усіма лідерами держав-членів ЄС, щоб підготувати нашу спеціальну Європейську раду наступного четверга", - додав президент Європейської ради.