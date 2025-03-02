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18:14 02.03.2025

Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14

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Генштаб ЗСУ: на покровському напрямку зафіксовано 13 бойових зіткнень, на Курщині – 14
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби на всій лінії фронту відбулося 72 бойових зіткнення, зокрема на покровському напрямку – 13, у Курській області РФ – 14, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують зосереджувати зусилля на покровському, торецькому та курському напрямках", - йдеться у зведенні Генштабу у телеграм у неділю.

На куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив одну спробу просунутися до позицій ЗСУ в районі населеного пункту Загризове, яку успішно відбили. Росвійська сім разів атакували на лиманському напрямку поблизу н.п. Нове та в напрямку Новомихайлівки.

На краматорському напрямку ЗСУ успішно відбили три атаки противника в районах Часового Яру, Григорівки та Олександро-Шультиного, на торецькому - ворог 12 разів атакував поблизу Торецька та Щербинівки. Дотепер тривають шість боїв.

"Висока активність ворога наразі зберігається на покровському напрямку. Тринадцять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські воїни відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка та Улакли. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Покровськ, Гришине та Леонтовичі", - йдеться у зведенні Генштабу.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в напрямках Костянтинополя та Скудного на новопавлівському напрямку, були зупинені. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Воскресенки та Січневого.

На гуляйпільському напрямку агресор завдав авіаударів в районах Гуляйполя, Залізничного та Приютного. Крім того, в районі Привільного Сили оборони успішно відбили одну ворожу атаку.

Триває бій в районі населеного пункту Нестерянка на оріхівському напрямку.

На придніпровському напрямку ворог двічі штурмував позиції ЗСУ, один бій триває.

На харківському та сіверському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.

"На Курщині українські захисники відбили 14 атак загарбників, ще вісім боєзіткнень триває. Крім цього, ворог завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб", - зазначено у зведенні Генштабу.

Теги: #фронт #генштаб

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