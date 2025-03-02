"Ухилянт з собакою": Собаку доставлено додому, а військовозобов'язаний буде служити кінологом

Волинський ТЦК та СП роз'яснив ситуацію стосовно затримання чоловіка з собакою, яка мала широке розповсюдження у соціальних мережах: собаку доставили рідним військовозобов'язаного, а його самого, зважаючи на любов до тварин, відправили до кінологічного підрозділу.

"Громадянин, якого зафіксовано на відео, є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби. Він відмовлявся самостійно з’явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу", - йдеться у повідомленні Волинського ТЦК та СП у фейсбук у неділю.

"Далі на відео видно військового, який іде поруч із авто, а за ним біжить той самий пес. У підсумку, військовий супроводив тварину до дому господаря. Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У підсумку, тварина була передана рідним військовозобов'язаного. А зважаючи на любов до тварин цього громадянина, його було направлено для подальшого проходження військової служби у один із кінологічних підрозділів", - повідомили у ТЦК.