Події

11:31 02.03.2025

У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

1 хв читати
У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував пост Ілона Маска у соцмережі Х стосовно виходу США із НАТО.

"Що ж, проект Макрона щодо Європейської армії давно вже мав бути реалізований, ще за першої каденції Трампа, десь рік вже пишу", - написав він у телеграм у неділю, додавши до посту скрін висловлювань Маска.

"Для США вихід з НАТО буде великою геополітичною помилкою, яка визначить майбутнє держави у багатополярному світі на сторіччя вперед", - висловився Коваленко.

"Безпека Європи в руках самої Європи. Якщо це станеться, то Україна є і лишається головною силою, бо жодна країна у Європі не має боєздатної армії, що воює в сучасній війні", - впевнений він.

Теги: #коваленко #маск #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:35 02.03.2025
Маск висловився за вихід США з НАТО та ООН

Маск висловився за вихід США з НАТО та ООН

04:32 02.03.2025
Міністр оборони Норвегії завірив ВМС США в підтримці після того як компанія Haltbakk відмовилася заправляти їх кораблі

Міністр оборони Норвегії завірив ВМС США в підтримці після того як компанія Haltbakk відмовилася заправляти їх кораблі

03:48 02.03.2025
Англійська мова стала офіційною в США – указ

Англійська мова стала офіційною в США – указ

02:33 02.03.2025
Зупинка допомоги США Україні зменшить вплив США у світі та допоможе її противникам - ISW

Зупинка допомоги США Україні зменшить вплив США у світі та допоможе її противникам - ISW

06:36 23.02.2025
Трамп просить Маска агресивніше працювати над підвищенням ефективності уряду США

Трамп просить Маска агресивніше працювати над підвищенням ефективності уряду США

22:03 22.02.2025
Маск спростував заяви ЗМІ щодо відключення Starlink для України

Маск спростував заяви ЗМІ щодо відключення Starlink для України

20:27 21.02.2025
Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

19:17 20.02.2025
Маск піддав сумніву результати соцопитувань в Україні щодо підтримки Зеленського

Маск піддав сумніву результати соцопитувань в Україні щодо підтримки Зеленського

14:29 19.02.2025
РФ проводить інформаційну операцію проти України і готує можливі диверсії

РФ проводить інформаційну операцію проти України і готує можливі диверсії

01:28 18.02.2025
Маск назвав прикладом "компетентного лідерства" приїзд делегації РФ на переговори с делегацією США

Маск назвав прикладом "компетентного лідерства" приїзд делегації РФ на переговори с делегацією США

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

Ворог ударив по Одесі балістичною ракетою: поранені два співробітника порту, пошкоджене судно під прапором Панамської Республіки

ОСТАННЄ

ЦПД вже вдруге спростовує фейк про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України

Киян попередили про сильний туман в столиці

ГУР спростовує дезінформацію про начебто інспірування конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

На Харківщині через ворожі обстріли постраждав мирний житель

Конфлікт Трампа і Зеленського зробив зняття санкцій США з РФ більш імовірним – аналітики Atlantic Council

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Понад половина опитаних американців не схвалюють економічну політику Трампа

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Двоє цивільних загинули, семеро поранені впродовж доби

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА