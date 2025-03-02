У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував пост Ілона Маска у соцмережі Х стосовно виходу США із НАТО.

"Що ж, проект Макрона щодо Європейської армії давно вже мав бути реалізований, ще за першої каденції Трампа, десь рік вже пишу", - написав він у телеграм у неділю, додавши до посту скрін висловлювань Маска.

"Для США вихід з НАТО буде великою геополітичною помилкою, яка визначить майбутнє держави у багатополярному світі на сторіччя вперед", - висловився Коваленко.

"Безпека Європи в руках самої Європи. Якщо це станеться, то Україна є і лишається головною силою, бо жодна країна у Європі не має боєздатної армії, що воює в сучасній війні", - впевнений він.