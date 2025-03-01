Події

16:22 01.03.2025

На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

2 хв читати
На фронті станом на 16:00 відбулось 57 бойових зіткнень

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів, станом на 16.00 кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 57, повідомив Генштаб ЗСУ у суботу.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове, точаться два бої.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців, чотири бої тривають. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат. Під авіаударами опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 10 боєзіткнень. Одне боєзіткнення триває до цього часу. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, два боєзіткнення – ще тривають. Крім того, авіація противника завдала ударів КАБами по Новопавлівці та Новоукраїнці.

На Новопавлівському напрямку відбулось п’ять ворожих атак в районах Костянтинополя та Скудного.

Три ворожих штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

Три боєзіткнення відбулось на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.

Одне боєзіткнення триває на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев’ять атак противника, ще два боєзіткнення триває до цього часу. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБ, здійснив 210 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.

На решті напрямків – особливих змін в обстановці не відбулось.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:52 01.03.2025
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

09:27 01.03.2025
Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

Росіяни зруйнували деякі позиції Сил оборони у Торецьку – ОСУВ "Хортиця"

09:14 01.03.2025
Сили оборони уразили за добу 11 районів зосередження окупантів

Сили оборони уразили за добу 11 районів зосередження окупантів

16:35 28.02.2025
Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

13:14 28.02.2025
Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

Генштаб: Вночі знищено склад термобаричних боєприпасів окупантів, завдано удару по НПЗ у Краснодарському краї

08:22 28.02.2025
Сили оборони уразили за добу один район зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони уразили за добу один район зосередження окупантів - Генштаб

08:12 28.02.2025
Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 128 бойових зіткнень

07:33 28.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

16:57 27.02.2025
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку окупанти здійснили 35 атак від початку доби

10:50 27.02.2025
Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

Андрія Гнатова призначено заступником начальника Генштабу ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулося 91 бойове зіткнення, найгарячіше – на покровському та курському напрямках

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

ОСТАННЄ

Норвегія має намір збільшити підтримку України

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Зеленський та Стармер проведуть зустріч у суботу – ЗМІ

Зеленський прибув до Великої Британії

Під час атаки БПЛА у Херсонській області поранено дитину

Весна в Україні розпочинається з мокрим снігом та дощем

У Харкові кількість постраждалих через нічну ворожу атаку БПЛА збільшилася до 12, серед них двоє дітей

Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові "фінансувати конфлікт"

Зеленський зустрівся з українською громадою у США

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА