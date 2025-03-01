Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову
Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) евакуювали пацієнтів лікарні, пошкодженої внаслідок нічної російської атаки БПЛА по Харкову.
“Один із дронів влучив у триповерхову лікарню, спричинивши пожежу на даху. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області оперативно прибув на місце та допоміг евакуювати 27 людей з 56 пацієнтів лікарні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.
Волонтери також надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим.
Як повідомлялось, окупаційна армія РФ випустила в ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників. У результаті атаки пошкоджені десятки будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів.