Події

14:17 01.03.2025

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

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Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) евакуювали пацієнтів лікарні, пошкодженої внаслідок нічної російської атаки БПЛА по Харкову.

“Один із дронів влучив у триповерхову лікарню, спричинивши пожежу на даху. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області оперативно прибув на місце та допоміг евакуювати 27 людей з 56 пацієнтів лікарні”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці в суботу.

Волонтери також надавали першу допомогу та першу психологічну допомогу постраждалим.

Як повідомлялось, окупаційна армія РФ випустила в ніч на суботу по Харкову щонайменше вісім безпілотників. У результаті атаки пошкоджені десятки будинків, на кількох місцях влучань виникли пожежі будівель та автомобілів.

Теги: #харків #лікарня #тчху #евакуація #учх

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