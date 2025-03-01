Події

07:34 01.03.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 460 обстрілів по 11 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 460 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За його словами, ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Чарівному та Білогірʼю, а 259 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку та Новодарівку, а 174 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16780

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:38 01.03.2025
Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровську область – Лисак

05:58 01.03.2025
Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 11 громад Сумської області - ОВА

09:38 28.02.2025
Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів

21:59 27.02.2025
Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

Одна людина постраждала в результаті атаки шахедів на Запоріжжя

20:59 27.02.2025
Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

Кількість постраждалих у передмісті Харкова збільшилася до двох

20:46 27.02.2025
Через удар БпЛА по передмістю Харкова поранено людину

Через удар БпЛА по передмістю Харкова поранено людину

19:25 27.02.2025
Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

Ворог 25 разів обстріляв Нікопольщину, загинув цивільний

18:08 27.02.2025
В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

В Нестерянці Запорізької області завдано удару по пункту управління дронами окупантів

16:55 27.02.2025
Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

Окупанти безперервно обстрілюють Костянтинівку: є загиблий і 4 поранених

10:32 27.02.2025
Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

Армія РФ вбила 7 жителів Донеччини за попередню добу, 11 дістали поранень

ВАЖЛИВЕ

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

Літак президента України летить в Лондон

У Харкові вже 7 постраждалих

Україна готова підписати угоду щодо мінералів і це буде першим кроком до гарантій безпеки—Зеленський

Зеленський подякував Америці та Трампу за візит, але наголосив на необхідності справедливого та тривалого миру

ОСТАННЄ

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

Британія й Туреччина обговорили війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Літак президента України летить в Лондон

Війська РФ за добу втратили 1050 осіб та 107 од. техніки - Генштаб

1 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Чорному морі ворожі ракетоносії відсутні - ВМС ЗСУ

Нова Зеландія залишається непохитною у підтримці України - прем'єр

Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

Австралія підтримує Україну в скрутний час

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА