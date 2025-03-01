Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Російські війська за добу здійснили 460 обстрілів по 11 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 460 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За його словами, ворог здійснив 20 авіаційних ударів по Лобковому, Гуляйполю, Залізничному, Малій Токмачці, Чарівному та Білогірʼю, а 259 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 7 обстрілів із РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку та Новодарівку, а 174 артудари завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир та приватних будинків. Мирні жителі не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/16780