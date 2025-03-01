Події

04:23 01.03.2025

Рубіо: Зеленський має вибачитися після зустрічі в Білому домі

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Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього", повідомляє CNN

"Йому (Зеленському – ІФ-У) не потрібно було йти туди і ставати антагоністом", - сказав він у інтерв'ю виданню.

Крім того, Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно – а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя – ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", - зазначив він.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/02/28/politics/rubio-zelensky-apology-trump-cnntv/index.html

Теги: #рубіо #зеленський #сша #вибачення

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