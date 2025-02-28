Глави Пентагону, Мінфіну США і прессекретар Білого дому підтримали Трампа в суперечці із Зеленським

Глава Мінфіну США Скотт Бессент у п'ятницю подякував президенту США Дональду Трампу за його позицію під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Дякую, президенте Трампе, за те, що заступаєтеся за американський народ і нашу націю на світовій арені", - написав Бессент у соцмережі Х, коментуючи розмову Трампа із Зеленським.

Представник Білого дому Керолайн Левітт розмістила аналогічний пост у соцмережі, подякувавши не тільки Трампу, а й віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, який брав активну участь у суперечках з українським президентом.

Глава Пентагону Піт Гегсет розмістив заяву Трампа із соцмережі Truth Social, у якій той заявив про неготовність Зеленського до мирного врегулювання ситуації в Україні. У коментарі до цієї заяви Гегсет написав: "Амінь".

Глава Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск опублікував відео з перепалкою Трампа та Зеленського, та додав, що "Президент Трамп є головнокомандуючим".

Джерела: https://x.com/elonmusk/status/1895536186942505188

https://x.com/SecScottBessent/status/1895536042188665111

https://x.com/PressSec/status/1895533272605831589