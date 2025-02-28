Боррель: Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Вільний світ має підтримати Україну

Колишній Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель назвав «ганебним шоу» поведінку президента США Дональда Трампа та віце-президента Джей Ді Венса під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Таку оцінку Боррель дав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Трамп і Венс влаштували ганебне шоу. Мені соромно за таку поведінку. США заслуговують на щось краще», - написав він.

Боррель також закликав «вільний світ» підтримати Україну. «Я був і залишаюся з Зеленським», - заявив іспанський політик.