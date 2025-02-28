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19:18 28.02.2025

Без компромісів не можна укладати жодних угод, але сподіваюся, що їх не буде – Трамп про мирну угоду

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Без компромісів не можна укладати жодних угод, але сподіваюся, що їх не буде – Трамп про мирну угоду

Президент США Дональд Трамп заявив про важливість іти на компроміси, відповідаючи на питання про завершення російсько-української війни.

"Без компромісів не можна укладати жодних угод. Тож, безумовно, йому доведеться піти на певні компроміси, але, сподівається, їх не буде. Можливо, дехто думає, що йому не доведеться йти на компроміси. Це все. Це все, що нам потрібно зробити", - сказав Трамп на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю.

"Я тут як арбітр, як посередник, до певної міри, між двома сторонами, які були дуже вороже налаштовані. М'яко кажучи, вони були дуже ворожі. Це була жорстока війна", - додав Зеленский

"Коли ми говоримо про безпеку, дайте можливість домовитися (заключити угоду про мир – ІФ-У) спочатку. Я не турбуюся зараз про безпеку", - сказав Трамп, говорячи про гарантії безпеки.

Він також висловив переконання, що "безпека – це приблизно 2% проблеми". "Я не переживаю за безпеку. Я хвилююся, щоб угода була виконана", - сказав президент США.

Трамп також висловив сподівання, що питаннями безпеки будуть опікуватися Франція та Велика Британія, а присутність США в Україні буде забезпечена угодою про видобуток корисних копалин.

"Я знаю, що Франція збирається. Я знаю, що Великобританія збирається. Я знаю, що інші країни збираються туди, і вони знаходяться зовсім поруч (з Україною – ІФ-У). Ми повинні почекати, але ми можемо сказати, ви знаєте, що у нас є безпека в іншій формі. У нас там робітники будуть копати, копати, копати, забирати сиру землю… Я думаю, що коли ця угода буде укладена, вона закінчиться. Росія не захоче повертатися, і ніхто не захоче повертатися. Коли ця угода завершиться, я справді вірю, що вона закінчиться", - сказав він.

Теги: #трамп #сша

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