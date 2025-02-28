Богатих заявляє, що сама збиралася звільнятися з Мін'юсту в березні

Фото: https://www.facebook.com/minjust.official/posts/1085950510237707?rdid=q3hnO62ZTYpNLPRX#

Кабінет міністрів України звільнив Інну Богатих з посади заступника міністра юстиції, сама Богатих заявляє, що збиралася писати заяву про звільнення в середині березня.

"Звільнити Богатих Інну Володимирівну з посади заступника Міністра юстиції України відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в розпорядженні Кабміну №165 від 28 лютого.

Сама Богатих прокоментувала в соціальних мережах своє звільнення, заявивши, що не здивована.

"Щойно дізналась, що рішенням уряду мене звільнено з посади заступника міністра юстиції. В світлі подій останніх тижнів і днів - не дивно. Збиралась писати заяву 12.03., бо були процеси, які треба було завершити. І була моральна дилема - як залишити людей, які прийшли зі мною, і тих, які стали майже рідними за час спільної роботи. Дякую, що закрили діалог із совістю", - написала Богатих в Facebook.

В свою чергу, журналіст і телеведучий Євген Плінський на своїй сторінці в Facebook допустив, що звільнення Богатих може бути пов'язано із блокуванням дій Мінʼюсту стосовно санкцій по онлайн-казино "Pin-UP".

"В телефоні пінапівського фунта (СОО "Pin-UP Ukraine" Ігоря Зотька – ІФ-У) зафіксовано, що Богатих співпрацювала з росіянами (Пуніним та Матяшовим) та за їх гроші блокувала дії Мінʼюсту стосовно санкцій по Pin-UP", - написав він.

В той же час у своїй офіційній комунікації в Facebook Мін'юст подякував Богатих за роботу.

Кабмін назначив Богатих з посади заступника міністра юстиції в травні 2024 року. До цього вона обіймала посаду директора департаменту санкційної політики Мін'юсту.

Як повідомлялося, 14 лютого працівники Державного бюро розслідувань затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино "Pin-UP". Затриманому повідомлено про підозру в пособництві державі-агресору.