Події

16:35 28.02.2025

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках

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Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та торецькому напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 16:00 на всій лінії фронту вже зафіксовано 60 бойових зіткнення, з них 15 – на покровському напрямку, 12 відбулися на торецькому напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю.

"На покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, три боєзіткнення – ще тривають", - йдеться зведенні Генштабу у Телеграмі.

На торецькому напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На новопавлівському напрямку відбулось шість ворожих атак в районі Костянтинополя.

Повідомляється, що в оперативній зоні у Курській області Сили оборони відбили чотири атаки противника, ще три боєзіткнення триває до цього часу. "Крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБ, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах", - додали в Генштабі.

На оріхівському напрямку тривають три боєзіткнення, одну атаку Сили оборони вже відбили. На сіверському напрямку ворог атакував двічі, одне боєзіткнення триває дотепер. На краматорському напрямку українські захисники відбивають дві ворожі атаки. На гуляйпільському напрямку сили оборони відбили два ворожих штурми, на даний час точиться один бій. На харківському та лиманському напрямках відмічени поодинокі бойові дії.

На куп’янському та придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На решті напрямків – особливих змін в обстановці не відбулось.

Теги: #фронт #генштаб

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