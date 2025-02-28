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16:09 28.02.2025

Кабмін виділив 1,1 млрд грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців ГУР МО

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Кабмін виділив 1,1 млрд грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців ГУР МО

Кабінет міністрів виділив 1,1 млрд грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, ГУР Міністерства оборони з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі виділено 1 млрд 115 млн 270,0 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців ГУР МО України.

Теги: #кабмін #допомога

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