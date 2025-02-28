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13:48 28.02.2025

Стефанчук: Не завжди треба виділяти гарантії безпеки, вони можуть бути приховані в тексті угоди

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Стефанчук: Не завжди треба виділяти гарантії безпеки, вони можуть бути приховані в тексті угоди

Безпекові гарантії можуть бути приховані у положеннях угоди про створення Інвестиційного фонду, яка готується до підписання Україною та США, вважає голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

”Безпекові гарантії для нас є пріоритетом. Але не завжди треба безпекові гарантії виділяти як безпекові гарантії, інколи вони можуть бути приховані в економічних питаннях, в питаннях соціальних та інших. Не обов'язково треба писати, що ми вам передамо стільки-то і такої-то зброї, якщо вона просто може пройти шляхом економічної допомоги, умовно кажучи, внеском в той чи інший фонд”, - сказав Стефанчук на брифінгу у п'ятницю.

Спікер парламенту підкреслив, що угода має потенціал надати потужну безпеку Україні.

Стефанчук также відзначив, що документ “має характер попередньої угоди” і матиме ще певні зміни після зустрічі президентів України та США.

Голова Верховної Ради дав зрозуміти, що народні депутати не брали участі у підготовці угоди.

“Є речі, які покладаються на… Кабінет міністрів, а є речі, які покладаються… на Верховну Раду. В Конституції чітко визначені повноваження,” - сказав Стефанчук.

За його словами, допоки рішення Кабінету міністрів не потребуватимуть ухвалення в парламенті, але “як тільки там будуть прийматися рішення, які потребуватимуть відповідних законодавчих ініціатив, відповідних затверджень… без Верховної Ради цього не буде відбуватися”.

Теги: #стефанчук #угода #гарантії_безпеки #інвестфонд

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